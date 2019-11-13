Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#Космодромы13.11.2019 09:30

На Восточный прибыли составные части кабель-заправочной башни

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома Восточный составные части кабель-заправочной башни, которая входит в состав наземной инфраструктуры комплекса «Ангара». Она предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса «Ангары» поступает в Космический центр «Восточный» с сентября 2018 г. Ежедневно в адрес филиала прибывает и выгружается от 2-х до 15-ти единиц техники. За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, а это почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на стартовом комплексе. Уже сейчас на космодроме находится 13 систем.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял: 7 емкостей объемом 250 м3 весом 92 т каждая, 4 емкости объемом 180 м3 весом 24 т каждая, 30 составных частей кабель — заправочной башни весом от 6 т до 40 т.

Для хранения наземного технологического оборудования космического ракетного комплекса «Ангара» силами филиала были подготовлены 5 мест хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м2: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используется специальная техника: автокраны 25т, 100т и 160т, вилочные погрузчики 5т и 25т, автокраны-манипуляторы, автотягач с прицепом.

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