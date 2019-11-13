Н. Семисотов принял участие в заседании Совета муниципальных образований Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались вопросы комплексного развития муниципалитетов, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании областного Совета муниципальных образований.

В рамках мероприятия, прошедшего в г. Волжском, состоялась встреча с руководителями муниципальных образований региона, в которой участвовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области председатель областной Думы Александр Блошкин. БлошкинАлександр ИвановичПредседатель Волгоградской областной Думы

Основной темой для обсуждения стало развитие взаимодействия властей регионального и местного уровней в реализации проектов областного значения. Как отметили участники заседания, Совет муниципальных образований является эффективной структурой, которая позволяет решать первоочередные задачи как на местном уровне — в городах и сельских населенных пунктах, — так и на уровне региона в целом.

В числе задач региона — газификация, развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, организация работы по обращению с ТКО, ремонт и содержание дорожной сети

«Эта структура наладила эффективное сотрудничество с региональными органами как исполнительной, так и законодательной власти, что позволяет формировать актуальную повестку и эффективно работать над решением ключевых вопросов муниципалитетов», — сказал Николай Семисотов.

Сенатор добавил, что один из таких вопросов — комплексное развитие территорий вне зависимости от их расположения по отношению к областному центру.

По словам парламентария, в числе задач региона — газификация, благоустройство и обновление систем освещения территорий, развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, организация работы по обращению с ТКО, ремонт и содержание дорожной сети, а также повышение качества услуг в сфере здравоохранения.

«Необходимые средства для решения этих задач запланированы в проекте бюджета Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2021–2022 годов», — подчеркнул Николай Семисотов.

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