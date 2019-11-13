Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Союз МС-0913.11.2019 11:39

Президент РФ подписал указ о награждении Сергея Прокопьева

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил космонавту Роскосмоса Сергею Прокопьеву звание Героя Российской Федерации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Прокопьеву Сергею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Тем же указом Президент присвоил Сергею Прокопьеву почетное звание «летчик-космонавт Российской Федерации».

Сергей Прокопьев совершил один космический полет длительностью 197 суток в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-09» вместе астронавтами Александером Герстом и Сериной Ауньён-Чэнселлор. В ходе экспедиции совершил два выхода в открытый космос: 15 августа (ВКД-45) и 11 декабря 2018 года (ВКД-45А). Во время второго выхода вместе с космонавтом Олегом Кононенко он обследовал внешнюю поверхность МКС и бытовой отсек корабля «Союз МС-09». Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдёт в историю мировой космонавтики.

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