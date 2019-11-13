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#НПО Энергомаш#Главное13.11.2019 16:20

Стратегическая сессия по цифровой трансформации

НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) и компанией Сименс провели стратегическую сессию «Цифровая трансформация НПО Энергомаш». В мероприятии приняли участие руководители предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения (НПО Энергомаш, КБХА, Протон-ПМ, НИИМаш), а также ведущие российские и международные эксперты в области внедрения цифровых технологий.

Проведение стратегической сессии стало очередным этапом работы «Управляющего совета по цифровой трансформации», созданного под эгидой НПО Энергомаш в августе 2019 года. В управляющий совет также вошли представители МАИ и компании Сименс. Соответствующий документ был подписан в рамках МАКС-2019.

Руководитель Центра цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин подчеркнул, что проведение подобных мероприятий крайне важно, так как они дают возможность выработать совместные решения и ответить на вызовы, которые ставит перед промышленными предприятиями современная реальность.

Открыл стратегическую сессию генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, в своем докладе он обозначил две её ключевые задачи. Первая — прийти к общему пониманию и развитию цифровой трансформации НПО Энергомаш, что позволит достичь согласованных решений по перспективному управлению интегрированной структурой. Вторая — разработать дорожную карту цифровой трансформации НПО Энергомаш, содержащую программу проектов с конкретными целями и сроками.

На протяжении двух дней участники сессии знакомились с опытом ведущих цифровых компаний. С экспертными докладами на мероприятии выступили: заместитель генерального директора IBS Михаил Белов; профессор Сколковского института науки и технологий Игорь Ужинский; директор по продажам Сименс Индастри Софтвер в России Владимир Биткин. Также в работе сессии принял участие ректор МАИ Михаил Погосян, который рассказал собравшимся о подходах к трансформации больших систем.

На сессии участники определили зоны, в которых цифровая трансформация повысит эффективность процессов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, обсудили лучшие практики трансформации бизнеса путём принятия цифровых технологий в своих организациях, сформировали перечень пилотных проектов и управленческих решений, необходимых для обеспечения цифровой трансформации НПО Энергомаш. ​

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