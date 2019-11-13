Юрий Маневич: «Неиспользуемый резерв мощности приводит к росту перекрестного субсидирования»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал о мерах по снижению неэффективного использования резервов сетевой мощности.

Юрий Маневич напомнил, что разница между мощностью, которую потребитель запрашивает при присоединении к сетям и фактически потребляемой, год от года растет, что приводит к росту перекрестного субсидирования, негативные последствия от которого наступают для тех потребителей, которые как раз выбирают весь объем зарезервированной мощности – именно на них перераспределяется финансовая нагрузка за содержание сетей.

«Для понимания масштаба приведу несколько цифр. На текущий момент, по данным компании «Россети» на основе деятельности их дочерних обществ в 72 регионах, неиспользуемый резерв мощности (разница между максимальной и фактической мощностью) достигает 60% от общего объема. В целом по России резерв составляет порядка 133 ГВт. За период с 2010 года по 2016 год сетевые компании ввели в эксплуатацию сетевой инфраструктуры для потребителей на 65 ГВт максимальной мощности, заказанной потребителями при технологическом присоединении, при этом фактически потребляемая мощность составляет 7,5 ГВт, что соответствует 12% от максимальной мощности потребителей. Аналогичная ситуация складывается даже по «льготным» категориям присоединяемых потребителей. Предоставляемая в льготном порядке мощность за аналогичный период используется по факту потребителями только на 15-20%», – пояснил заместитель Министра.

Автор статьи уверен, что крупные предприятия не выбирают резервируемую мощность из-за удобства использования так называемой «распределённой» генерации. Компания строит собственную генерацию на предприятии, однако от резерва со стороны сетей не отказывается и оставляет за собой право в любой момент потребить электроэнергию из системы.

«Предположим, есть два потребителя в регионе, оба имеют схожее по объему и характеру производство, являются конкурентами. Первый потребитель заказал при технологическом присоединении 20 МВт максимальной мощности и эффективно ее использует, его фактически потребляемая мощность от 17 до 19 МВт. Второй потребитель, по факту потребляя столько же мощности, заказал при технологическом присоединении максимальную мощность в размере 100 МВт и не отказывается от излишней неиспользуемой мощности. Сетевая инфраструктура была построена исходя из 120 МВт заказанной двумя потребителями мощности, затраты на ее содержание включены в единый средний тариф на услуги по передаче. Что же получается? Первый потребитель, несмотря на свою эффективность, «спонсирует» второго. Оба платят одинаково вне зависимости от степени использования максимальной мощности. А дальше ситуация усугубляется. Приходит инвестор в регион, ему нужно 50 МВт максимальной мощности. Сетевая организация, понимая, что свободная мощность есть у второго потребителя, не может ей воспользоваться и вынуждена строить новые электросетевые объекты. В итоге мы имеем рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии у всех трех потребителей», – говорится в статье.

По словам Юрия Маневича, инициатива Минэнерго России подразумевает максимально плавный переход на новую систему тарифного регулирования.

«Предполагается поэтапное введение оплаты сетевого резерва – доля оплачиваемого резерва в объеме услуг по передаче электроэнергии будет расти постепенно – от 5 % до 60 % с 2020 года по 2025 год. При этом «сезонные» потребители не будут платить за резерв – резерв подлежит оплате только при условии, если он не используется больше года. Для объектов теплоснабжения, водоканалов и военных объектов ввиду невозможности отказа от неиспользуемых резервов в связи с особой социальной значимостью и целевым назначением, обеспечивающим необходимое ресурсоснабжение и безопасность населения, предусмотрены «льготные» условия оплаты резерва неиспользуемой мощности – половина заказанной ими при технологическом присоединении максимальной мощности не подлежит оплате вне зависимости от степени ее использования», – добавил заместитель Министра.

С полным текстом статьи можно ознакомиться в разделе «Интервью и комментарии».

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