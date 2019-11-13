Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История13.11.2019 10:00

105 лет со дня рождения Георгия Бабакина

Сегодня, 13 ноября 2019 года, исполняется 105 лет со дня рождения Георгия Николаевича Бабакина — выдающегося советского ученого и конструктора в области ракетно-космической техники, с 1965 г. по 1971 г. — главного конструктора Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина.

Герой Социалистического Труда (1970 г.), лауреат Ленинской премии (1966 г.), член-корреспондент АН СССР (1970 г.), доктор технических наук (1968 г.), кавалер Ордена Ленина (1970 г.) и ордена Трудового Красного Знамени (1956 г.). Под руководством Георгия Бабакина созданы серии космических аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы.

В их числе: «Луна-10» — первый искусственный спутник Луны; «Луна-16», впервые в мире обеспечившая бурение и доставку лунного грунта на Землю автоматическими средствами; «Луна-17», доставившая на поверхность Луны первую в мире подвижную исследовательскую лабораторию «Луноход-1»; «Венера-7», обеспечившая первую в истории мягкую посадку спускаемого аппарата на Венеру и передачу научной информации с поверхности планеты; «Марс-3», совершивший первую в мире посадку на поверхность Марса. В этот же период положено начало работам по созданию серии искусственных спутников Земли «Прогноз».

Георгия Николаевича высоко ценили как талантливого инженера, человека, горящего своим делом, знающего, смело подходящего к решению сложнейших технических задач. Платформы и отдельные узлы космических аппаратов, разработанные под его руководством, в дальнейшем, в 1970-е — 1980-е годы, дали возможность реализовать уникальные миссии по исследованию планет: Венеры (станции «Венера-9, …, −16»), Марса (станции «Марс-4, …, 7»), а также Луны (станции «Луна-21, …, −24») и кометы Галлея (станции «Вега-1» и «Вега-2»).

3 августа 1971 г. Георгий Николаевич скоропостижно скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Федерацией космонавтики России учреждена медаль им Г.Н. Бабакина, НПО Лавочкина — медаль и корпоративная премия его имени. Имя Г.Н. Бабакина было присвоено кратерам на Луне и на Марсе, одной из улиц и школе в г. Химки Московской области.

Сегодня, к 105-летию со дня рождения Георгия Николаевича, НПО Лавочкина предлагает к прочтению статью, написанную тринадцать лет спустя после кончины главного конструктора, когда ещё необычайно свежи были воспоминания о нём среди его соратников. Этот материал, как нельзя лучше — кратко и ёмко — характеризует личность Георгия Бабакина и его вклад в дело развития отечественной космонавтики

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