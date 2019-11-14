Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Добрый вечер или, даже не знаю, добрый день.

В начале все-таки я скажу, и начну со слов благодарности в адрес наших хозяев – и Президента Бразилии, и всех наших коллег, – потому что они много и настойчиво, на мой взгляд, результативно поработали в течение этого года и провели саммит БРИКС на весьма высоком уровне.

Мы подписали, как вы знаете, итоговый документ, причем он согласован всеми сторонами. На мой взгляд, это документ очень основательный, хорошо сбит, что называется, и достаточно жёсток в определенных формулировках, которые мы считаем принципиальными.

Мы с удовольствием будем продолжать тот темп, который был набран в Бразилии, и по тем направлениям, которые и сама Бразилия считает приоритетными. Так что большое им спасибо, и хочу их поздравить с проведением этого мероприятия.

Вопрос: У меня вопрос тоже про БРИКС. Есть мнение, что в условиях растущей мировой поляризации роль БРИКС не очень-то ясна, и вообще звучат иногда утверждения, что про БРИКС вспоминают только тогда, когда собираются лидеры на свои саммиты. С другой стороны, в западных СМИ пишут в том числе и о том, что БРИКС играет роль уже не экономического объединения, а геополитического союза.

Как Вы считаете, все-таки БРИКС может, должно ли играть большую роль в мировых делах, оказывать большее влияние на мировые процессы или такая роль БРИКС вообще не нужна? И что интересного ждать во время российского председательства?

В.Путин: Не согласен с тем, что о БРИКС вспоминают только тогда, когда саммиты проходят.

Я уже сказал, что, например, бразильские коллеги работали над подготовкой саммита в течение всего года. Проведено большое количество мероприятий, согласованы позиции по ключевым направлениям развития.

Вы не можете не заметить, что мы говорим о том, что БРИКС, эта организация является определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма, и так далее – нужно просто почитать наш итоговый документ. И в этом смысле, на мой взгляд, играет стабилизирующую роль.

Что касается того, чтобы иметь большее значение, то мы не форсируем здесь ничего, мы не превращаем это в какой-то закрытый союз, но по мере изменения ситуации в мире роль и значение БРИКС, безусловно, будут расти.

Уважаемые коллеги, вы посмотрите, что происходит в экономике, посмотрите просто на цифры! В этом году уже БРИКС обошел страны «семерки» по объему ВВП по паритету покупательной способности на 12 процентов, по-моему. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами «семерки».

Кто этого может не замечать? Это реальный, существенный фактор в мировых делах, и он будет возрастать.

Продолжение следует.

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