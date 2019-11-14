В «Газпром трансгаз Югорск» состоялся Научно-технический совет ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 ноября 2019, 18:20

13–14 ноября на площадке ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) состоялось заседание секции Научно-технического совета (НТС) ПАО «Газпром» «Охрана окружающей среды и энергосбережение». В работе НТС приняли участие более 200 человек: представители дочерних компаний ПАО «Газпром», государственных природоохранных структур, компаний — разработчиков и поставщиков профильного высокотехнологичного оборудования.

Основными вопросами повестки стали снижение воздействия на окружающую среду и обеспечение контроля нормативов в условиях изменения требований природоохранного законодательства. Тематические доклады представили ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Газпром переработка», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Газпром мобильные компрессорные станции», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГАУ «НИИ „Центр экологической промышленной политики“», ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

О снижении нагрузки на окружающую среду посредством внедрения новых технологий на примере ООО «Газпром трансгаз Югорск» рассказал заместитель генерального директора компании по эксплуатации компрессорных станций Алексей Прокопец. Он отметил ряд энергосберегающих и эффективных технологий, разработка и внедрение которых на производственных площадках ООО «Газпром трансгаз Югорск» принадлежит инженерам предприятия.

Для демонстрации новых технических решений в административном офисе предприятия была организована специализированная выставка природоохранных технологий. Уличную экспозицию составили 16 единиц автотранспорта, работающего на метане.

Завершило пленарную часть НТС совещание на тему «Обращение с отходами производства и потребления. Современные методы, технологии переработки и утилизации».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Газотранспортная компания осуществляет транспортировку газа с месторождений севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Транспортируется более 80 процентов всего добываемого в России газа.

Общая протяженность газопроводов составляет более 27,8 тыс. км. 221 компрессорный цех ООО «Газпром трансгаз Югорск» оснащен 1171 газоперекачивающим агрегатом суммарной установленной мощностью 15,7 тыс. МВт. Эксплуатируются 12 газонаполнительных компрессорных станций.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента», OHSAS 18001:2007 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента».

Коллектив предприятия насчитывает около 25 тыс. человек. Головной офис расположен в Югорске, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

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