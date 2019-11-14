В Калужской области свободы осужден житель Великого Новгорода за попытку сбыть более 19 кг наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Жуковский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушения на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Установлено, что в 2018 году подсудимый получил с целью последующего незаконного сбыта потребителям наркотическое средство химического происхождения общей массой свыше 19 килограммов. В последующем, он спрятал наркотики в трех тайниках в лесу возле автомобильной дороги федерального значения на территории Жуковского района.

В ходе оперативных мероприятий наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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