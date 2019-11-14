В Санкт-Петербурге состоялся специальный показ фильма «Россия с неба»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 ноября 2019, 20:30

«Газпром» принял участие в создании фильма «Россия с неба».

Только в Германии фильм посмотрели 30 млн человек.

В Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума состоялся специальный показ документального фильма «Россия с неба», снятого немецкими кинематографистами при поддержке Группы «Газпром».

Зрители смогли увидеть многие регионы нашей страны с высоты птичьего полета: от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии; от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы — Эльбруса; от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге.

Съемочная группа во главе с режиссером Фредди Реккенхаусом работала над фильмом девять месяцев. С момента выхода в 2018 году на экраны, только в Германии его посмотрели 30 млн человек.

«Этот фильм поражает не только величественными просторами нашей страны, но и яркими красками, необычными ракурсами и масштабом съемок. „Газпром“ поддержал этот замечательный проект, благодаря которому и российские, и зарубежные зрители могут насладиться красотой России, ее ландшафтами и разнообразием пейзажей», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Я уверена, что не найдется ни одного человека в России, кого этот фильм оставит равнодушным. И хотя я по долгу службы побывала во всех регионах, но такой России я не видела. Даже самые привычные места открываются по-новому. Этот абсолютно завораживающий фильм сделан с огромной любовью к нашей стране. Я благодарю тех, кто его поддержал — компанию „Газпром“, и поздравляю команду, которая сделала этот фильм», — сказала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

«Прежде чем реализовать этот проект, мы уже имели опыт создания подобных документальных фильмов. Мы сняли „Германия с неба“, фильм о перелетных птицах. И когда снимали здесь, в Петербурге, на Ладожском озере, мы подумали, что нужно обязательно снять фильм о России, и не сомневались, что это будет замечательная лента. Основным вызовом для съемочной группы стали невероятные, необъятные просторы России, но мы попытались эту трудность преодолеть. И нам удалось это сделать — мы снимали и на Алтае, и на Баренцевом море, и во многих других регионах», — сказал Фредди Реккенхаус.

Справка

Фильм «Россия с неба» был снят в 2017–2018 годах при организационной и финансовой поддержке Группы «Газпром». Съемки производились компанией ColourFIELD Film GmbH (Германия) с использованием аппаратуры высокой четкости.

Премьера фильма состоялся 13 июня 2018 года в Музее современного искусства г. Дортмунда (Германия), первые трансляции прошли на телеканале ARTE во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. В 2019 году фильм «Россия с неба» получил золотую награду на Нью-Йоркском кинофестивале. В дальнейшем фильм и мини-сериал демонстрировались в нескольких европейских странах, в частности в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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