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Сенатор приняла участие в Южно-Уральском гражданском форуме.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе приняла участие в Южно-Уральском гражданском форуме.

Сенатор отметила, что цель мероприятия — открытый диалог и консолидация усилий представителей некоммерческого сектора экономики, бизнес-структур, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления для формирования современного гражданского общества, развития инициативы граждан.

Маргарита Павлова

«По итогам форума решено, что необходимо разработать в Челябинской области механизм поддержки неравнодушных граждан, которые готовы реализовать важные социальные проекты», — сказала Маргарита Павлова.

Парламентарий сообщила, что по инициативе главы региона впервые в бюджете предусмотрены субсидии для муниципалитетов. Средства будут направляться на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

В тематических секциях форума приняли участие более 500 представителей НКО Челябинской области, а также главы муниципальных образований, члены правительства региона, представители депутатского корпуса, предприятий и организаций, члены региональной Общественной палаты.

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