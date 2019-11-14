Г. Карасин ознакомился с объектами инфраструктуры Сахалинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы строительства и реконструкции дорог, переселения из аварийного жилья.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области в рамках работы в регионе посетил г. Южно-Сахалинск, Охинский, Ногликский и Корсаковский районы.

Сенатор ознакомился с перспективами развития Корсаковского порта, осмотрел взлетно-посадочные полосы в Охе и Южно-Сахалинске.

В Сахалинской области живут неравнодушные люди, которые критически относятся к недостаткам сегодняшнего дня и хотят сделать жизнь лучше

Григорий Карасин побывал на площадке нового парка «Патриот», в котором обустраивают полосу препятствий, партизанскую деревню, городок для пейнтбола. В нем также организована выставочная площадка для военной техники. Планируется, что в 2020 году в парке пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет.

Григорий Карасин

Парламентарий встретился со студентами Сахалинского государственного университета. На мероприятии обсуждался проект кампуса, на территории которого будут размещены учебные корпуса, общежития, спортивные объекты и зоны отдыха. Григорий Карасин уделит особое внимание вопросам реализации проекта.

Григорий Карасин встретился со студентами Сахалинского государственного университета

Сенатор встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. ЛимаренкоВалерий ИгоревичГубернатор Сахалинской области

Григорий Карасин отметил, что встречи в районах прошли в конструктивном ключе. «В Сахалинской области живут неравнодушные люди, которые критически относятся к недостаткам сегодняшнего дня и хотят сделать жизнь лучше. Такой же настрой — у руководства региона. Я буду максимально помогать в решении первоочередных проблем сахалинцев. Среди приоритетов – комфортное жилье, качественные дороги, высокая транспортная доступность, широкие возможности для образования».

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