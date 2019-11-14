Закрытие Делового форума БРИКС

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Президент Болсонаро! Уважаемый Премьер-министр Моди! Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Уважаемый Президент Рамафоза! Участники форума, дамы и господа!

Хотел бы поприветствовать прежде всего всех собравшихся, и, безусловно, соглашусь с оценками уже выступивших глав государств, участников, что Деловой форум БРИКС вносит осязаемый, практический вклад в общую работу по продвижению взаимной торговли и инвестиций, выстраиванию связей между нашими экономиками. Это подтверждают и результаты нынешнего форума.

Как только что хозяева нам сказали, свыше 1 000 человек в целом приняли участие в работе. Обсуждалось много интересных проектов, много перспективных договорённостей возникло. Теперь дело за их реализацией. В свою очередь готовы оказывать предпринимателям всяческое содействие.

Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет. И действительно, коллеги, выступавшие здесь, правильно сказали: страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста.

Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьёзные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран.

В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру. В октябре текущего года Всемирный банк ещё раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России.

Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается. Так, по итогам первого квартала этого года объём вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на четыре миллиарда долларов.

Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и прежде всего с партнёрами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятёрки» вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов.

Мы углубляем промышленную кооперацию в рамках БРИКС, создаём новые современные технологические и инвестиционные альянсы, в первую очередь в наукоёмких областях. В числе позитивных примеров такого сотрудничества – реализация вместе с партнёрами по БРИКС проектов авиа- и ракетостроения, в медицине, фармацевтике, в освоении космоса. Хорошие возможности есть и для наращивания нашего взаимодействия в области информатики и телекоммуникаций.

Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам. Речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной безопасности. Можем предоставить их для внедрения в странах объединения.

Также хочу напомнить, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса. Это позволило бы деловым кругам наших стран получать актуальные сведения о товарах, услугах, поставщиках, искать и находить новых партнеров.

Одной из приоритетных сфер сотрудничества «пятёрки» является энергетика. Россия надёжно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие. Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива.

Среди перспективных направлений совместной работы – производство возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, применение природного газа в качестве моторного топлива.

Не могу не упомянуть, что Россия обладает и самыми передовыми чистыми и безопасными технологиями мирного атома. И мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнерами по БРИКС, прежде всего с Китайской народной республикой и с Индией. Предлагаем взаимовыгодные проекты атомной энергетики и всем другим государствам объединения.

Уважаемые коллеги! В следующем году функции председателя в БРИКС переходят к России. И разумеется, вопросы дальнейшего развития торгово-инвестиционного взаимодействия в рамках объединения будут в числе наших ключевых приоритетов.

В первую очередь планируем предложить государствам БРИКС провести работу по актуализации Стратегии экономического партнерства, принятой на саммите в России в 2015 году. Имело бы смысл подумать над тем, какие новые цели поставить перед нашей организацией и на каких действительно масштабных задачах сосредоточиться в нашей совместной деятельности в сфере торговли, финансов и инвестиций. Конечно же, мы используем все полезные идеи и предложения, которые выдвинуты Деловым советом БРИКС, Новым банком развития, предпринимательским и экспертным сообществом.

Отмечу, что к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге, а мы там планируем провести следующую встречу в июле 2020 года, будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству. И пользуясь случаем, хотел бы пригласить принять в них участие официальных представителей и деловые круги государств – участников БРИКС. Также приглашаем вас приехать на крупнейшие деловые форумы в России – Петербургский международный экономический форум, который пройдёт 3–6 июня 2020 года, и Восточный экономический форум в начале сентября на Дальнем Востоке России, во Владивостоке.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.

MIL OSI