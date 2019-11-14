Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в работе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила на пленарном заседании IV Санкт-Петербургского международного ремесленного конгресса на тему «Потенциал развития креативных индустрий, народных художественных промыслов и ремесел в России». Мероприятие прошло в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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«Культура России соединяет в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние является прочным фундаментом для воспитания молодого поколения, дальнейшего развития нашей страны. Весь мир покорили хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, другие образцы народных промыслов и ремесел. Это уникальный вклад в отечественное и мировое культурное наследие», — отметила Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что на территории России действуют около 250 организаций народных художественных промыслов (НХП), расположенных в 64 регионах и порядка 30 тыс. народных умельцев, которым должна быть оказана необходимая поддержка.

Лилия Гумерова подчеркнула, что Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов. «Неоднократно проводились парламентские слушания, «круглые столы», было принято постановление Совета Федерации, в котором ставились проблемы, связанные с народным творчеством. Проблематика НХП была предметом рассмотрения на VI парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» на тему «Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее» во Владимире», — сказала сенатор.

Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов

Парламентарий проинформировала о проводимой в палате работе, направленной на совершенствование законодательства по защите и продвижению региональных брендов в России.

Лилия Гумерова сообщила, что по поручению Председателя Совета Федерации в верхней палате парламента создана рабочая группа по выработке дополнительных предложений по сохранению и развитию НХП. «Мы намерены составить план действий для решения этих вопросов, в том числе законодательного плана. Уверена, что основные проблемы в этой сфере будут решены, и мы сохраним для грядущих поколений наше культурное наследие – народные художественные промыслы», — заключила парламентарий.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Лилия Гумерова также приняла участие в Координационном совете по культуре, который провел Министр культуры РФ Владимир Мединский.

В своем выступлении сенатор остановилась на вопросах региональной составляющей национального проекта «Культура».

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) продлится до 16 ноября. Его основная тема «Культурные коды в условиях глобализации», почетный статус страны-гостя в этом году носит Китай, в связи 70-летием установления дипотношений между РФ и КНР.

Обширная деловая программа предназначена для компаний и организаций, заинтересованных в реализации культурных проектов.

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