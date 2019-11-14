О встрече Посла Беларуси Н.Овсянко с главой Администрации Президента Эквадора

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

14-11-2019

13 ноября 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Эквадор Николая Овсянко с главой Администрации Президента Эквадора Хосе Агусто Брионесом.

В ходе встречи Н.Овсянко акцентировал заинтересованность белорусской стороны в развитии конструктивных и динамичных отношений с Эквадором в политической и экономической сферах, а также в области культуры и туризма.

Посол Беларуси отметил необходимость поступательного продолжения работы по наращиванию и диверсификации взаимной торговли с учетом значительных перспектив по реализации существующих совместных проектов в сфере нефтедобычи, а также по налаживанию сотрудничества в области машиностроения, геологоразведки, добычи полезных ископаемых, информационных технологий.

Н.Овсянко предложил активизировать механизм белорусско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой предполагается провести в г.Минске.

В свою очередь Х.А.Брионес отметил, что эквадорская сторона заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефтедобычи и подготовке новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства и высоких технологий.

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