Персонал МВФ завершает рабочий визит в Туркменистан

Source: IMF – News in Russian

14 ноября 2019 г.

Пресс-релизы по завершении работы миссии содержат заявления персонала МВФ, которые отражают предварительные выводы, сделанные в результате визита в страну. Взгляды, изложенные в данном пресс-релизе, являются взглядами персонала МВФ и могут не совпадать с мнением Исполнительного совета МВФ. Обсуждение итогов данной миссии Исполнительным советом не планируется.

Туркменистан продолжает следовать стратегии обеспечения экономического роста за счет инвестиций с опорой на политику импортозамещения и стимулирования экспорта, целевое льготное кредитование и и вытекающие из этой стратегии масштабные меры валютного контроля в отношении международных операций и платежей.

Для развития частного сектора и диверсификации экономики в целях снижения зависимости от экспорта углеводородов потребуются более активные реформы, направленные на ослабление административного контроля, открытие экономики для конкуренции и повышение прозрачности.

Увеличение расходов на здравоохранение и образование и их более четкая ориентация на достижение результатов в области человеческого развития крайне важны для воспитания местных кадров и создания возможностей для всех граждан.

С 5 по 12 ноября 2019 года в Ашгабате находилась миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством г-жи Наталии Тамирисы для оценки развития ситуации и обсуждения приоритетов экономической и финансовой политики с ответственными сотрудниками государственных органов, представителями делового сообщества и финансового сектора, и дипломатическим сообществом.

По завершении визита г-жа Тамириса сделала следующее заявление:

«В основе экономического роста по-прежнему лежит деятельность углеводородного и неуглеводородного секторов. Сохраняется положительное сальдо внешних операций, которое поддерживается мерами валютного контроля в соответствии с задачами политики импортозамещения и стимулирования экспорта. При сохранении текущей политики экономический рост в среднесрочной перспективе, как ожидается, станет более умеренным на фоне стабилизации объемов добычи углеводородного сырья. Риски имеют негативную направленность и заключаются в более низких, чем ожидалось, ценах на углеводородное сырье и доходах от осуществленных в прошлом инвестиций, росте издержек внешнего финансирования и геополитических факторов.

«Существенная переоцененность маната и валютное нормирование входят в число факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на частные инвестиции и конкурентоспособность неуглеводородного экспорта. Для достижения устойчивого экономического роста требуется повышение конкурентоспособности и конвертируемости маната. Следует тщательно продумать последовательность корректировки для обеспечения макрофинансовой стабильности, а таже поддержать корректировку мерами по защите уязвимыx слоев населения.

«Сокращение присутствия государства и открытие экономики для конкуренции важны для повышения экономической эффективности и развития рынка. Помимо этого, поэтапный отказ от дешевого целевого кредитования помог бы наиболее продуктивно использовать финансовые ресурсы и создать более эффективную финансовую систему на рыночных принципах. Параллельно с усилиями по сохранению финансовой стабильности следует заниматься укреплением пруденциального надзора.

«Для усиления отдачи государственных расходов необходимы шаги по повышению их эффективности при одновременной экономии государственных финансовых ресурсов. Увеличение расходов на здравоохранение и образование и повышение их адресности играют решающую роль в стимулировании развития человеческого капитала и улучшении показателей всеобъемлющего роста. Укрепление основы экономической политики и повышение прозрачности помогли бы обеспечить принятие правильных решений и расширить доступ к финансированию.

«Миссия МВФ признательна официальным органам и другим участникам встреч за теплое гостеприимство и конструктивные обсуждения. Миссия МВФ готова оказать поддержку официальным органам в их усилиях по укреплению кадрового потенциала в том числе в области управления государственными финансами и долгом, совершенствованию денежно-кредитных и валютных операций и улучшению статистики национальных счетов, цен и внешних операций. Проведение следующих консультаций в соответствии со Статьей IV Статей соглашения МВФ намечено на март 2020 года».

Туркменистан: Отдельные экономические показатели, 2015–2019 гг.

Оценка

Оценка

Оценка

Прогноз

Прогн

2015

2016

2017

2018

2019

Объем производства и цены

годовое изменение в процентах)

Реальный ВВП

6.5

6.2

6.5

6.2

6.3

Реальный углеводородный ВВП

0.1

-4.8

1.7

5.4

5.7

Реальный неуглеводородный ВВП

9.4

11.4

7.2

6.3

6.5

Потребительские цены (на конец периода)

6.0

6.2

10.4

7.2

6.3

Потребительские цены (средние за период)

7.4

3.6

8.0

13.3

5.1

Инвестиции и сбережения

(в процентах от ВВП)

Валовые инвестиции

47.3

47.0

40.8

28.2

24.4

в т.ч. государственный бюджет

6.6

2.8

6.0

1.5

1.5

Валовые сбережения

31.7

26.8

30.5

33.9

29.4

Бюджетный сектор

(в процентах от ВВП)

Cальдо государственного бюджета 1/

-0.7

-2.4

-2.8

-0.2

-0.2

Доходы

16.6

11.7

14.9

13.5

12.9

Расходы

17.3

14.1

17.8

13.7

13.2

Внутренний государственный долг

1.0

3.7

3.7

3.6

Совокупный государственный долг 2/

21.8

24.1

28.8

29.1

30.7

Денежно-кредитный сектор

(измен. в % за 12 месяцев, если не указано иное)

Кредит экономике 3/

39.4

24.0

14.7

12.0

10.0

Отношение кредита к ВВП

45.5

55.9

61.1

63.7

63.1

Широкая денежная масса, в т.ч. валютные депозиты в ЦБТ

16.1

9.4

11.4

8.4

15.6

Внешнеэкономический сектор

(в % от ВВП, если не указано иное)

Экспорт товаров (в млн долл США)

12,164

7,520

7,788

11,651

12,592

Импорт товаров (в млн долл США)

14,051

13,177

10,189

5,323

5,406

Сальдо счета текущих операций

-15.6

-20.2

-10.3

5.6

5.0

Прямые иностранные инвестиции

8.6

5.4

4.0

3.5

3.0

Всего внешний долг государственного сектора

21.8

23.1

25.1

25.4

27.1

Справочные статьи:

Номинальный ВВП (в млн манат)

125,299

126,630

132,742

142,664

158,429

Номинальный ВВП (в млн долл. США)

35,800

36,180

37,926

40,761

45,265

Источники: Официальные органы Туркменистана; расчеты и прогнозы персонала МВФ.

1/ Исключая поступления от выпуска государственных облигаций

2/ Включает внутренний государственный долг и внешний государственный долг

3/ Включая кредит сектору госуправления за счет покупки государственных ценных бумаг.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Randa Elnagar

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI