Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 ноября 2019, 15:55

«Газпром» готов к работе в период пикового зимнего спроса на газ.

В российских подземных хранилищах созданы необходимые запасы газа — более 72 млрд куб. м.

Прирост максимальной суточной производительности хранилищ сопоставим с потреблением в ряде регионов РФ.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019 — начале 2020 года и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Отмечено, что «Газпром» максимально ответственно относится к обеспечению надежных поставок газа отечественным и зарубежным потребителям, особенно в сезон повышенного спроса. Погода в январе-марте 2020 года, по прогнозам, будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой.

Компания провела все необходимые мероприятия, включая 11 запланированных комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. В частности, в ходе подготовки добычных объектов «Газпром» в январе-сентябре завершил планово-предупредительные работы на 89 установках комплексной (УКПГ) и предварительной подготовки газа. Кроме того, на Уренгойском месторождении до конца года планируется закончить расширение УКПГ-22 второго участка ачимовских залежей и ввести в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию (ДКС) на Песцовой площади, на Бованенковском — ввести вторую очередь ДКС на газовом промысле №3.

Отдельное внимание уделено эффективной работе газотранспортной системы. Так, за девять месяцев 2019 года выполнен капитальный ремонт 582 км линейной части магистральных газопроводов и 24 ниток подводных переходов.

Высокий уровень надежности поставок в значительной степени зависит от работы подземных хранилищ газа (ПХГ). Компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли — 843,3 млн куб. м. По сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%) — этот объем сопоставим, к примеру, с суточным зимним потреблением Нижегородской или Ростовской области.

Создан необходимый оперативный резерв газа в ПХГ России — 72,232 млрд куб. м (с учетом хранилищ на территории Беларуси и Армении — 73,4 млрд куб. м). В ПХГ на территории Европы «Газпром» закачает 11,4 млрд куб. м газа.

Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям «Газпрома» поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Управление информации ПАО «Газпром»

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