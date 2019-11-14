Сегодня в «Эфире» надзор за законностью в сфере оказания медицинской помощи, криминогенная обстановка в Пермском крае, торжественное открытие казачьего кадетского корпуса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, куда обращаться в случае некачественной медицинской помощи, как контролируется работа медиков, и какие нарушения чаще всего выявляются, пойдет речь в рубрике «Логика закона».

В рубрике «Дело жизни» будет транслироваться сюжет о торжественном открытии Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой казачьего кадетского корпуса им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края.

О криминогенной обстановке в Пермском крае, полномочиях прокуратуры по профилактике преступлений, взаимодействии ведомств в борьбе с преступностью расскажем в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на четверг 14 ноября 2019 года:

· Логика закона. Медицинская беспомощность – болезнь XXI века?

· Криминальный тренд. Предотвратить и обезвредить: о работе прокуратуры Пермского края в сфере профилактики преступности.

· Субъект права. Сиротское гетто или на защите прав несовершеннолетних.

· Открытый форум. V Восточный экономический форум. Китайский опыт защиты бизнеса.

· Дело жизни. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка открыл казачий кадетский корпус им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края.

· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

· Мир и порядок. Мир против коррупции.

· Бизнес вправе. Московский бизнес под защитой.

· Субъект права. Азбука ЖКХ.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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