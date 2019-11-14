Турнир среди лучших юных бильярдистов страны в Хабаровске

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 ноября 2019, 16:45

12 ноября в Хабаровске завершились II Всероссийские соревнования по бильярдному спорту среди детей и молодежи на призы компании «Газпром трансгаз Томск».

В течение трех дней 70 участников в возрасте от 7 лет до 21 года из Алушты, Рязани, Томска, Москвы, Коврова, Якутска, Благовещенска, Тынды, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска состязались в свободной пирамиде.

Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» на протяжении семи лет проводит турнир по бильярдному спорту среди детей. Второй год подряд соревнования носят статус всероссийских.

«Ни один турнир по бильярду среди детей не сравнится с тем, который проводит компания „Газпром трансгаз Томск“, — сказал председатель Всероссийской коллегии судей по бильярду, судья международной категории Аркадий Лошаков. — Все организовано на высоком уровне, благодаря чему участники могут сосредоточиться на соревнованиях, повысить свой уровень и получить мастерские разряды».

Самой многочисленной оказалась группа мальчиков до 13 лет. В ней, как и год назад, победу одержал Артем Шаненков из Томска. В финале он обыграл победителя открытого кубка «Московские Надежды» Даниила Ворновицкого.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2006 году. Филиал эксплуатирует 747,2 км газопроводов, в том числе 693,8 км магистральных газопроводов и 53,4 км газопроводов-отводов. Приоритетная задача филиала — обеспечение бесперебойных поставок газа теплоэнергетическим предприятиям города Хабаровска (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), предприятиям Хабаровского края и города Владивостока.

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