Т. Гигель: В Республике Алтай ведется активная работа по регистрации и продвижению региональных брендов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с работниками агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках поездки в регион встретилась с работниками АПК и перерабатывающей промышленности.

Сенатор отметила, что государство выделяет огромные средства на обновление отрасли, технологическую модернизацию, приобретение семян и топлива. Растет грантовая поддержка фермеров.

Парламентарий также рассказала о деятельности Совета Федерации, направленной на защиту интеллектуальной собственности, продвижение региональных брендов.

Татьяна Гигель вручила свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Горно-Алтайский марал» фирме из села Карагай Усть-Коксинского района

В ходе мероприятия Татьяна Гигель вручила свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Горно-Алтайский марал» фирме из села Карагай Усть-Коксинского района.

Многие виды производимой у нас уникальной экологически чистой продукции могут быть зарегистрированы в качестве региональных брендов

Сенатор напомнила, что это не первый региональный бренд, зарегистрированный представителями Республики Алтай. В начале 2019 г. Федеральный институт промышленной собственности выдал соответствующее свидетельство Республиканскому пчелоцентру на «Мёд Горного Алтая». «Документ дает право его обладателю указывать это наименование на упаковке, в рекламных проспектах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот», — сказала Татьяна Гигель.

«Начатая совместно с министерством экономического развития Республики Алтай работа позволяет обоснованно говорить, что многие виды производимой у нас уникальной экологически чистой продукции могут быть зарегистрированы в качестве региональных брендов», — подчеркнула сенатор.

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