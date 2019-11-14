Эффект от импортозамещения для «Газпрома» в 2016–2018 годах составил 20,7 млрд руб.

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 ноября 2019, 16:00

Российские предприятия вложили 17,8 млрд руб. в освоение производства продукции для поставки в рамках долгосрочных договоров с «Газпромом».

Создан полный спектр ключевого оборудования для эксплуатации морских месторождений.

Развивается корпоративная система управления производственной безопасностью.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.

Для расширения взаимодействия с отечественными предприятиями компания активно использует различные организационные механизмы. В частности, это долгосрочные договоры с производителями на серийный выпуск, поставку и обслуживание высокотехнологичного оборудования; дорожные карты с субъектами РФ, позволяющие шире задействовать потенциал местных предприятий; соглашения и программы сотрудничества с ведущими металлургическими и трубными компаниями, государственными корпорациями, организациями оборонно-промышленного комплекса. Всего «Газпромом» подписано более 60 таких документов.

На заседании отмечено, что системная работа «Газпрома» в этом направлении приносит комплексный результат. Компания продолжает повышать эффективность деятельности: экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах Группы «Газпром» в 2016–2018 годах оценивается в 20,7 млрд руб. Наряду с этим, инвестиции отечественных предприятий в модернизацию и создание новых производственных мощностей только в рамках долгосрочных договоров с «Газпромом» уже составили 17,8 млрд руб.

Ярким примером является создание опытных образцов первого российского оборудования в сфере подводной добычи углеводородов. Работа велась при сотрудничестве «Газпрома», Минпромторга России, научных институтов и машиностроительных предприятий. Полный спектр ключевого оборудования, необходимого для эксплуатации морских месторождений, был представлен в рамках Петербургского международного газового форума в октябре 2019 года.

Профильным подразделениям даны поручения по дальнейшему сотрудничеству с российскими промышленными и машиностроительными предприятиями.

Правление также приняло к сведению проводимую компанией работу по реализации Стратегии развития системы управления производственной безопасностью на период до 2021 года.

Отмечено, что обеспечение высокого уровня промышленной безопасности объектов, сохранение здоровья работников — безусловный приоритет для «Газпрома». В компании эффективно действует Единая система управления производственной безопасностью. Ее соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007 ежегодно подтверждается в рамках ресертификационных аудитов.

В «Газпроме» реализуются комплексные мероприятия по улучшению условий труда, внедряются лучшие отечественные и зарубежные практики. Так, количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в дочерних компаниях «Газпрома» за последние пять лет (в 2014–2018 годах) снижено с 23,3% до 14,5%.

Работа в этой сфере продолжается. Профильным подразделениям поручено подготовить Стратегию развития системы управления производственной безопасностью на период до 2031 года.

Вопросы о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией, и о состоянии работы по производственной безопасности будут вынесены на заседание Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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