Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu

Szef rządu podkreślił wagę współpracy z Prezydentem, jeśli chodzi o wprowadzanie w życie projektów ważnych dla obywateli. Dotyczy to zarówno projektów społecznych, jak i rozwojowych– wyjaśnił. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał również do dużej frekwencji w wyborach 13 października br. co świadczy o zaufaniu społeczeństwa. Mam nadzieję, że te 4 lata były dopiero rozbiegiem, a kolejne 4 lata będą skokiem rozwojowym, który pokaże Polakom, że mogą żyć na poziomie europejskim– podkreślił. Po przyjęciu dymisji dotychczasowego rządu Prezydent powołuje nowego premiera, a następnie jego gabinet. Później premier wygłasza exposé i składa wniosek o wotum zaufania, którego udziela Sejm.

Source: President of Poland in Polish