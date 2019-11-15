А. Майоров: Проводится интенсивная работа по выработке мер противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной воды

Source: Russia – Council of the Federation

Представители Комитета СФ приняли участие в заседании межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в соответствии с поручением Председателя СФ проводит интенсивную работу по выработке мер противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной питьевой и минеральной воды.

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Об этом проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

По его словам, представители Комитета приняли участие в заседании межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На заседании рабочей группы был рассмотрен разработанный Министерством сельского хозяйства РФ проект плана мероприятий по реализации необходимых мер по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Сенатор объяснил, что в Постановлении Совета Федерации «О национальной системе защиты прав потребителей» определены основные рекомендации, направленные на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды. Указанные рекомендации нашли свое отражение в проекте плана мероприятий по реализации необходимых мер по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Предполагается, что 18 декабря на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проект плана будет рассмотрен и утвержден, сказал Алексей Майоров.

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