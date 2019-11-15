Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с перспективными проектами благоустройства региона.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел встречу со студентами Мурманского арктического государственного университета. Вице-спикер СФ ознакомился деятельностью Центра прикладной урбанистики МАГУ, с проектами благоустройства региона.

Во встрече принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области

Студенты рассказали о дизайн-проектах, которые реализуются в Мурманской области, презентовали работу портала «Наш Север», на котором проходит голосование по основным вопросам жизни региона.

А. Турчак встретился с молодыми урбанистами Мурманской области

Андрей Турчак остановился на вопросах развития городской среды. «Мы не должны забывать про благоустройство дворов. В Мурманской области этому уделяется огромное внимание, в 2019 году на дворовые территории выделено более 200 млн рублей. К концу этого года будет благоустроено 107 дворов и 44 общественных пространства», — отметил вице-спикер СФ.

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