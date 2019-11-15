А. Шевченко: Необходимо отслеживать функционирование новой модели жилищного строительства на местах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в парламентских слушаниях по теме «Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области выступил с докладом на парламентских слушаниях по теме «Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики». Мероприятие состоялось в Государственной Думе.

Андрей Шевченко выступил с докладом на парламентских слушаниях по теме «Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики»

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Андрей Шевченко

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Андрей Шевченко выступил с докладом на парламентских слушаниях по теме «Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики»

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Андрей Шевченко

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Парламентские слушания по теме «Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики»

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В ходе слушаний были рассмотрены результаты реализации ключевого этапа реформы долевого строительства – введения обязательного банковского кредитования и использования счетов эскроу. Участники мероприятия также обсудили вопросы доступности для застройщиков банковского кредитования, эффективности обновленных механизмов защиты прав граждан — участников долевого строительства и приоритетные направления дальнейшего совершенствования законодательства о долевом строительстве.

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В своем выступлении Андрей Шевченко отметил, что реформирование законодательства о долевом строительстве вызвало большой резонанс в профессиональной среде, а также и в обществе в связи с накопившимися проблемами обманутых дольщиков. Переход на новую систему удалось успешно осуществить благодаря конструктивному диалогу с региональными властями и строительным сообществом.

Главная задача на сегодняшний день — отслеживать функционирование новой модели жилищного строительства на местах и максимально оперативно находить решение возникающих проблем

Парламентарий обратил внимание, что главная задача на сегодняшний день — отслеживать функционирование новой модели жилищного строительства на местах и максимально оперативно находить решение возникающих проблем. Сенатор подчеркнул, что поступает информация из регионов о фактах отказа уполномоченных банков в предоставлении целевых кредитов застройщикам, которые запрашиваются ими в целях проектного финансирования строительства жилья. Таким образом, необходимо найти баланс интересов банков и застройщиков для достижения стратегической цели по увеличению объема жилищного строительства и стабильной работы отрасли.

«Значительное количество добросовестных застройщиков с рентабельностью проектов в 10–15 процентов должны иметь возможность работать, обеспечивать реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в небольших населенных пунктах, куда крупные застройщики просто не заходят», — пояснил Андрей Шевченко.

По итогам слушаний была принята резолюция, в которой учтены все поступившие предложения, документ направлен в профильные министерства и ведомства.

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