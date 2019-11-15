Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#WorldSkills15.11.2019 16:10

Будущие космические инженеры

Сегодня, 15 ноября 2019 года, в Центре подготовке космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась церемония закрытия и подведение итогов VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области-2020 по новой компетенции «Инженерия космических систем».

В течение трёх предыдущих дней 18 ребят из Звёздного городка, Королёва и Реутова на базе средней общеобразовательной школы имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка разрабатывали искусственные спутники Земли, способные выполнять функции дистанционного зондирования. Под руководством менеджера компетенции, федерального тьютора Кванториум по направлению «Космос» Александра Макарова и главного эксперта компетенции Оксаны Попович, а также при поддержке независимого эксперта от ЦПК Елены Поповой старшеклассники и студенты колледжей создали 3D-модель, изготовили корпус спутника, собрали функциональную модель аппарата, произвели инженерные расчёты и выполнили моделирование полёта.

Как отметил в своей приветственной речи начальник ЦПК, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов, независимо от результатов конкурса, все его нынешние участники навсегда останутся первыми в компетенции «Инженерия космических систем».

«В городах, которые вы представляете, всё когда-то началось впервые, — обратился к ребятам Павел Николаевич. — В Звёздном городке проходил подготовку первый отряд космонавтов, в Королёве и Реутове — создавались первые ракеты и космические корабли. И вы сегодня такие же пионеры в части зарождения нового направления в чемпионате WorldSkills. Участвовать в создании космических систем, спутников, познавать высокие технологии, реализовывать свои идеи — это прекрасная возможность для раскрытия творческого потенциала».

Вместе с главой ЗАТО Звёздный городок Евгением Баришевским и космонавтом Роскосмоса Сергеем Ревиным Павел Власов наградил победителей и призёров компетенции. Первое место получили учащиеся СОШ имени В.М. Комарова Глеб Нефедов, Анастасия Смородина и Андрей Чернецов (ЗАТО Звёздный городок), второе — студенты Колледжа космического машиностроения и технологий, входящего в состав Технологического университета, Илья Крутов, Олег Халилов и Никита Юшаков (г. Королёв), третье — студенты Подмосковного колледжа «Энергия» Николай Карандашев, Сергей Крайнов, Даниил Фатеев (г. Реутов).

Памятные подарки получили все участники и эксперты компетенции, а также учащиеся СОШ имени В.М. Комарова, принимавшие участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019.

«Очень приятно, что благодаря ЦПК нам удалось получить такую компетенцию, как „Инженерия космических систем“, — отметил Евгений Баришевский. — И провели её на высоком уровне. Несмотря на загруженность Центра подготовки космонавтов, где помимо тренировок в эти дни проходит научно-практическая конференция „Пилотируемые полёты в космос“, у всех вас есть возможность побывать здесь и почувствовать себя ещё ближе к космосу, побывав на экскурсии по технической территории ЦПК. Уверен, что вы здесь по зову сердца, а значит, космос внутри вас».

С тёплыми словами к ребятам, организаторам компетенции и экспертам обратились также директор СОШ имени В.М. Комарова почётный работник общего образования РФ Елена Афанасьева и председатель Совета депутатов городского округа Звёздный городок Оксана Попович.

«За эти дни я увидела совершенно уникальных детей, — призналась Оксана Павловна. — Они выполнили свои работы на высоком вузовском уровне. Их нужно вести и дальше, заинтересовывать, чтобы они пришли в дальнейшем на предприятия ракетно-космической отрасли».

Исполняющий обязанности директора регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Московской области Николай Добрынин рассказал, что в этом году в Подмосковье чемпионат проходит на 31 площадке. Это более ста компетенций, 1 500 участников и экспертов. Уже на следующей неделе будет формироваться расширенный состав сборной Московской области для национального чемпионата WorldSkills Russia-2020, и призёры компетенции «Инженерия космических систем», занявшие 1, 2, 3 места, тоже туда войдут. Скоро у ребят начнётся усиленная подготовка. И, возможно, через несколько лет результатом их труда станет настоящая космическая техника, которая поможет в освоении не только околоземного пространства, но и других планет.

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