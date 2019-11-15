Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ФМБА#Восточный#Циолковский15.11.2019 14:10

Врачи ФМБА проводят приемы в ЗАТО Циолковский

Узкопрофильные специалисты ФМБА, прибывшие в ЗАТО Циолковский, проводят осмотр жителей города и работников космодрома Восточный. В течение семи дней врачи (врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, профпатолог и пульмонолог) примут всех, кто желает получить профессиональное медицинское консультирование профильных специалистов.

Прибытие дополнительных врачей в ЗАТО Циолковский стало результатом встречи генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с руководителем ФМБА России Владимиром Уйба, которая состоялась в ходе его рабочей поездки на космодром Восточный.

Вопросы качественного оказания медицинской помощи и меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей ЗАТО Циолковский обсуждались на совещании, которое состоялось 5 ноября 2019 года с участием представителей ФМБА России, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства Амурской области и администрации муниципального образования.

По итогам совещания между Госкорпорацией «Роскосмос» и Федеральным медико-биологическим агентством было подписано соглашение о сотрудничестве, а также достигнута договоренность об осуществлении периодической выездной работы дополнительных медицинских специалистов в ЗАТО Циолковский.

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