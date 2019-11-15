Встреча с Президентом Бразилии Жаиром Болсонаро

Source: President of Russia – Kremlin

Ж.Болсонаро Болсонаро ЖаирПрезидент Бразилии (как переведено): Добрый вечер, господин Президент!

Рад Вас видеть в Бразилии.

Еще одна возможность встретиться с Вами. Это хорошая возможность для того, чтобы наши страны могли продвинуться вперед по разным вопросам.

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Прежде всего хочу Вас поблагодарить за организацию нашей работы с коллегами и за гостеприимство.

Мы рассматриваем Бразилию в качестве важного стратегического партнера. В 2018 году мы отметили 190-летие установления дипотношений. На долю Бразилии приходится более 30 процентов российской торговли с Латиноамериканским регионом, и в прошлом году это было пять миллиардов долларов.

Наши производители покрывают сто процентов бразильских потребностей в титане, 17 процентов – в калийных удобрениях. Накопленные российские капиталовложения в Бразилии составляют около 1,5 миллиарда долларов и сконцентрированы в таких областях, как добыча углеводородов, электроэнергетика, хранение и переработка сельхозпродукции, портовая инфраструктура.

Российский фонд прямых инвестиций ведет с бразильскими партнерами работу по формированию российско-бразильской инвестплатформы. Имеются хорошие перспективы в развитии космической навигации.

Комиссия высокого уровня работает под руководством Председателя Правительства России и Вице-президента [Бразилии]. Рассчитываем, что после того, как сформированы все органы власти, всё функционирует нормально и успешно, все наши институты будут восстановлены взаимного сотрудничества.

Ждем в ближайшее время первого министра по гражданским делам, и Вице-президент будет проводить в следующем году межправкомиссию.

Спасибо.

MIL OSI