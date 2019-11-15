В. Матвиенко: Российско-кубинские отношения находятся на подъёме, растет интенсивность контактов по межпарламентской линии

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба.

В рамках официального визита делегации Совета Федерации в Республику Куба состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

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«Россию и Кубу традиционно связывают отношения, основанные на доверии и уважении интересов друг друга. Ценим привилегированный характер межгосударственного взаимодействия», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что двусторонние связи последовательно развиваются в духе стратегического партнерства на всех уровнях: межправительственном, межведомственном и межпарламентском.

Ценим привилегированный характер межгосударственного взаимодействия

«Парламентариям важно сделать все, чтобы они укреплялись и не были подвержены влиянию негативных внешних факторов. От координации усилий парламентов зависит многое, и мы должны наращивать наше взаимодействие на основе уже достигнутых результатов», — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.

Она отметила взаимодействие законодателей двух стран на различных площадках по широкому спектру тем региональной и международной повесток дня, констатировала общность подходов по ключевым вопросам мировой политики.

Валентина Матвиенко обратила внимание на эффективную работу групп по сотрудничеству Совета Федерации и Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба. «Ведется содержательный и свободный парламентский диалог. В фокусе внимания находятся вопросы взаимодействия в таких сферах как туризм, энергетика, транспорт, межрегиональное и культурное сотрудничество».

Официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ В. Матвиенко в Республику Куба

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Наталия Косихина и Геннадий Голов

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Константин Косачев и Андрей Клишас

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Официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ В. Матвиенко в Республику Куба

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Официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ В. Матвиенко в Республику Куба

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Эстебано Ласо Эрнандес

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Официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ В. Матвиенко в Республику Куба

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Константин Косачев

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Сергей Калашников и Виктор Бондарев

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Официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ В. Матвиенко в Республику Куба

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В рамках работы групп по сотрудничеству Председатель СФ предложила совместно подумать над выработкой планов мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы, а также с 60-летием установления дипломатических отношений между СССР и Кубой.

Глава СФ пригласила кубинских коллег к участию в запланированной в России в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Валентина Матвиенко высказала мнение, что именно межпарламентские связи могут стать надежным фундаментом для сотрудничества в процессе формирования новой глобальной архитектуры экономических отношений, достижения мира и безопасности.

Она отметила растущий интерес российских регионов к развитию разнопланового сотрудничества с кубинскими партнерами.

Председатель СФ напомнила, что в настоящее время готов к подписанию проект соглашения о побратимских связях между Иркутской областью и кубинской провинцией Артемиса.

Валентина Матвиенко затронула вопросы культурно-гуманитарного характера, в частности, расширение взаимодействия в сфере здравоохранения, открытие филиала Государственного Русского музея, сотрудничество в сфере образования.

«Кубинские граждане обучаются в России по программе госстипендий на эксклюзивных условиях. Считаем важным продолжение реализации этой программы. Работаем над отладкой механизма межведомственного взаимодействия в обеспечении поддержки обучения кубинских граждан в российских вузах. Совет Федерации в полной мере содействовал решению вопроса выплаты стипендий кубинским студентам».

Как отметил Эстебан Ласо Эрнандес, многие из членов Национальной ассамблеи являются давними друзьями России.

Глава кубинского парламента поблагодарил Совет Федерации за участие в реставрации купола Капитолия в Гаване и статуи Республики в преддверии празднования 500-летия столицы страны.

Он также подчеркнул вклад российских парламентариев в процесс расширения возможностей для обучения кубинских студентов в российских вузах.

По итогам встречи Валентина Матвиенко и Эстебан Ласо Эрнандес сделали совместное заявление, в котором отметили, что российско-кубинские отношения находятся на подъёме, растет интенсивность контактов, в том числе по межпарламентской линии.

«Обсудили весь комплекс двусторонних отношений, участие парламентов в выполнении договорённостей, достигнутых президентами России и Кубы, новые форматы межпарламентского сотрудничества, а также межрегиональные связи», — сказала глава СФ.

По ее словам, Россия готова обмениваться опытом законодательной работы с кубинскими парламентариями.

«Настроены на конструктивную работу, направленную на расширение взаимодействия между нашими странами», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава кубинских законодателей выразил благодарность российским парламентариям за оказываемую помощь и поддержку. Он также высказал готовность к обмену опытом законодательной деятельности.

Во встрече приняли участие: председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству СФ с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству СФ с парламентами стран Латинской Америки, член группы по сотрудничеству СФ с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.

Сегодня Валентина Матвиенко также возложила венки к монументу Хосе Марти и к Могиле неизвестного борца за независимость Кубы.

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