В Нижнем Новгороде заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел окружное совещание по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня в г. Нижний Новгород заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев подвел предварительные итоги работы органов прокуратуры в Приволжском федеральном округе по надзору за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В работе совещания, проводимого в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, Приволжский транспортный прокурор, а также работники аппаратов региональных прокуратур и горрайпрокуроры.

Участниками совещания отмечено, что прокуратурой во взаимодействии с органами власти и иными структурами на системной основе принимаются меры, направленные на защиту трудовых прав граждан. За 9 месяцев 2019 г. по инициативе прокуроров в Приволжском федеральном округе погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 3,6 млрд. руб.

Вместе с тем прокурорами продолжают выявляться нарушения в организации работы территориальных органов Россреестра, Государственных инспекций труда, Федеральной службы судебных приставов, местных органов власти и правоохраны в регионах округа. В отдельных случаях недостаточная активность, а зачастую и формализм в деятельности межведомственных рабочих групп и совещательных органов, как регионального так и районного уровня, недостаточный уровень взаимодействия уполномоченных органов негативно сказывается на результативности работы по восстановлению прав граждан на оплату труда.

Открывая совещание, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации акцентировал внимание присутствующих на необходимости в принятии дополнительных и эффективных мер по защите прав граждан на оплату труда.

С основным докладом выступил начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Александр Окатьев.

По итогам состоявшегося обсуждения и обмена мнениями выработан комплекс дополнительных мер, направленных на укрепление законности в сфере оплаты труда в регионах Приволжского федерального округа. Исполнение принятого решения находится под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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