В Подмосковье осуждён виновник ДТП, сбивший насмерть троих пешеходов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Какадия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в ночь на 27 ноября 2017 года Какадий, управляя автомобилем «Порше Кайен», двигался по автодороге М-10 «Россия» на территории городского округа Клин Московской области. По пути следования он нарушил правила дорожного движения, не принял меры к снижению скорости перед остановившемся автомобилем «БМВ» с соответствующими аварийными сигналами и, не справившись с управлением, совершил наезд на находившихся на обочине троих пешеходов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил Какадий наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он был лишён права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Не согласившись с чрезмерно мягким приговором, Клинская городская прокуратура обжаловала его в вышестоящей инстанции.

Апелляционным определением Московского областного суда приговор суда первой инстанции был изменён в части назначенного наказания, Какадий осуждён к 3 годам лишения свободы.

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