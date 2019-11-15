В Россию из Кипра экстрадирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 15 ноября 2019 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Бориса Сатушиева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в сентябре 2011 года в г. Ставрополе Сатушиев, заключил с директором строительной компании, заведомо фиктивный договор займа на сумму 150 млн рублей. Обязательства по договору займа он не намеревался выполнять, деньги похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив организации ущерб в особо крупном размере.

Поскольку Сатушиев скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск.

В июне 2016 года в связи с установлением его местонахождения на территории Кипра Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в июле 2019 года был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Борис Сатушиев доставлен в Москву.

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