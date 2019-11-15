Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#Протон-М15.11.2019 15:00

Завершены испытания двигателя РД-276

ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) в рамках действующих контрактов 14 ноября 2019 года провело завершающее испытание жидкостного ракетного двигателя РД-276.

Двигатели первой ступени для ракет-носителей тяжёлого класса «Протон» (РД-253, РД-275, РД-276) серийно производились на пермском предприятии с 1965 года. Последняя форсированная модификация — РД-276 — освоена в 2005 году. За это время «Протон-ПМ» изготовил более 90 комплектов двигателей и провёл порядка 770 огневых испытаний. За всю историю производства пермское предприятие выпустило более трёх тысяч двигателей различных модификаций первой ступени ракеты.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: РД-276 — легендарный двигатель. История его эксплуатации, учитывая все модификации, насчитывает более 60 лет. За это время двигатель первой ступени зарекомендовал себя как самый надёжный в своём классе, а ракета-носитель «Протон» стартовала более 420 раз! Сегодня мы работаем над перспективным двигателем РД-191 для ракет «Ангара», серийное производство которого планируем начать в 2023 году. Перед предприятием стоит задача не только повторить, но и превзойти свои прошлые достижения, обеспечив высочайшие качество и надёжность нового изделия, а также его конкурентоспособность.

Разработчиком РД-276 является НПО Энергомаш, заказчиком выступает Центр Хруничева — производитель ракет-носителей «Протон». Коэффициент надёжности двигателя составляет 0,998. За все годы эксплуатации он не имел отказов в полёте, что является уникальным случаем в истории ракетного двигателестроения.

Напомним, что ракета-носитель «Протон» с пермскими двигателями вывела на орбиту основные модули Международной космической станции, спутники «ГЛОНАСС», пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир», межпланетные станции для исследования Луны, Марса, Венеры, исследовательские спутники и спутники связи в интересах российских и иностранных заказчиков.

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