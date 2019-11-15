И. Каграманян посетил клиническую онкологическую больницу в Ярославле

Source: Russia – Council of the Federation

В новом отделении химиотерапиисмогут ежегодно проходить лечениеболее двух тысяч пациентов, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе посетил клиническую онкологическую больницу, где открылось отделение химиотерапии.

Сенатор отметил, что в отделении ежегодно смогут проходить лечение более двух тысяч пациентов.

По его словам, в онкологической больнице готовят помещение для нового линейного ускорителя для лучевой терапии онкологических больных, который уже в этом году будет приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Нацпроекты – это уникальная возможность переоснастить все наши специализированные учреждения: областную больницу, онкологическую, детскую и многие другие

«Нацпроекты – это уникальная возможность переоснастить все наши специализированные учреждения: областную больницу, онкологическую, детскую и многие другие. Это еще и уникальная возможность переоснастить первичное звено. Я уверенно могу сказать, что на территории Ярославской области национальные проекты реализуются в соответствии с графиком», — сказал Игорь Каграманян.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев, раньше около трети пациентов, нуждающихся в противоопухолевом лечении, госпитализировались для проведения терапии в подразделения хирургического профиля. «Организация работы отделения химиотерапии позволила высвободить койки в хирургических отделениях для людей, которым необходимы операции. Соответственно, такие пациенты могут раньше приступить к специальному противоопухолевому лечению».

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