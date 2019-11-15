Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс15.11.2019 18:42

Конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос»

В городе Королёве завершил свою работу XXXIX Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвящённый памяти лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Александра Александровича Сереброва. Для участия в конкурсе подали заявки более 700 представителей молодого поколения и только 200 из них смогли стать финалистами проекта.

Конкурс «Космос» направлен на активизацию познавательной инициативы школьников и студентов, их вовлечение в исследовательскую деятельность в технической и инженерной сферах, в том числе в космическом сегменте для формирования нового поколения ученых. Организатором конкурса в этом году выступил Технологический университет (г.Королёв) при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» и Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз». Программа стартовала с торжественной церемонии открытия в главном зале Центрального дворца культуры имени М.И.Калинина.

Перед открытием в холле можно было посетить выставку ракетно-космической техники, представленную Роскосмосом. Почетным гостем конкурса стал Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, президент Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз» Александр Лазуткин. Он рассказал об истории создания Союза, жизни и заслугах летчика-космонавта Александра Сереброва, уделявшего много времени и сил на организацию профориентационной работы с молодежью в интересах ракетно-космической отрасли.

В рамках образовательной и деловой программ для участников были организованы образовательно-интерактивные встречи и мастер-классы, инженерные практикумы с космонавтами Роскосмоса и экспертами ракетно-космической отрасли. Желающие смогли попробовать свои силы в Космической игре на территории города Королёв и интеллектуальной игре «КосмоКвиз», а также расширить свои знания об истории отечественной космонавтики, посетив ведущие предприятия ракетно-космической отрасли и Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

По итогам конкурса лучшие проекты, которые были представлены участниками в рамках научно-практической конференции, были отмечены памятными наградами Роскосмоса и партнеров мероприятия. В этом году конкурсная программа проводилась по следующим тематическим направлениям: практическое ракетомоделирование; ракетно-космическая техника прошлого, настоящего и будущего; робототехника и электроника; алгоритмы: программные, архитектурные и инфраструктурные решения; прикладная космонавтика и дистанционное зондирование Земли; космические исследования: демонстраторы и эксперименты; исследования космоса: астрономия, астрофизика; методическое обеспечение космического образования.

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