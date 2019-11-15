Лидер ОГП приглашает на большой пикет 16 ноября

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

16 ноября (суббота) в 13 часов на площадке около Комаровки в Минске пройдет большой пикет оппозиционных кандидатов.

Уважаемый избиратель!

Я, Николай КОЗЛОВ, лидер ОГП, приглашаю на пикет 16 ноября к 13.00 на Комаровку

Уважаемый избиратель!Приглашаю Вас 16 ноября (суббота) к 13 часам на площадку около Комаровки на большой пикет оппозиционных кандидатов. Приходите, пообщаемся. Меня зовут Николай Георгиевич КОЗЛОВ, я кандидат в депутаты, лидер Объединенной гражданской партии.

Мою программу, к сожалению, государственные газеты отказались печатать, но Вы можете почитать ее тут. Прикладываю ее отдельным документом к письму, а также мою листовку.

Программа в газету:КОЗЛОВ Николай Георгиевич, кандидат от Объединенной гражданской партииЯ офицер, подполковник запаса, служил в уголовном розыске Центрального района Минска. На выборах 2008 года поймал председателя участковой комиссии и его заместителя за вбрасыванием бюллетеней в ящик для голосования, зафиксировал это и потребовал от своего начальства наказать преступников. Когда меры не были приняты, в знак протеста я ушел с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в звании подполковника.В 2012 я пришел в Объединенную гражданскую партию, сейчас исполняю обязанности председателя партии. Живу в Центральном районе Минска.25 лет действующая власть строила «сильное и процветающее государство для народа». А в результате получилась нищая мафиозная криминальная страна, где роль народа свелась к тому, чтобы содержать в роскоши членов одной семьи и их приближенных.Я считаю, что нашей стране нужны ПЕРЕМЕНЫ!



Я выступаю:

ПРОТИВ фальсификации выборовПРОТИВ узурпации властиПРОТИВ коррупцииЗА сменяемость власти и честные выборыЗА проведение системных реформЗА европейский путь развитияНаша партия — это команда профессионалов, у нас есть программа системных реформ «Миллион новых рабочих мест» – программа, как преобразовать страну, чтобы закон был один для всех, чтобы экономика заработала, чтобы каждый, кто хочет, мог работать и зарабатывать в своей стране. Чтобы молодежь не уезжала из Беларуси, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию.Беларусь должна стать свободной независимой европейской страной с высоким уровнем благосостояния. Где главная цель государства – поддержка инициативы и обеспечение равных возможностей для всех граждан, защита их прав, имущества и личного достоинства.

Как построить европейскую Беларусь?Реализовать программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест».По аналогичным программам в свое время были проведены реформы в Швеции, Германии, Польше, где они доказали свою эффективность.Создание новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой, здоровыми условиями труда, с бережным отношением к природе – это конечный результат целого комплекса реформ:В политической сфере— РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ: исполнительная, законодательная и судебная власть дополняют, а не подавляют друг друга;— ЧЕСТНЫЕ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ органов власти, подотчетность власти гражданам;— МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, большая часть налогов будет оставаться в регионах для решения местных проблем;— СВОБОДА слова, информации, мирных собраний.В экономической сфере— освобождение частной ИНИЦИАТИВЫ;— эффективная ЗАЩИТА собственности;— РАЗВИТИЕ малого и среднего бизнеса;— частная СОБСТВЕННОСТЬ на землю;— благоприятные УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ;— стабильность налоговой системы.Кто создаст рабочие места?— малый и средний бизнес: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере обслуживания;— собственники приватизированных предприятий;— иностранные инвесторы, которые помогут построить современные предприятия на основе новейших технологий и выйти на новые рынки сбыта.Главное условие?К управлению страной должны прийти новые профессиональные руководители, которые будут действовать в интересах народа.Как это сделать?Мы должны объединиться и вместе выбрать настоящего народного кандидата. Тогда мы заставим режим на президентских выборах включить в комиссии наших представителей и честно посчитать голоса! Наш кандидат станет президентом, начнет преобразования, проведет честные выборы в парламент и спокойно сменится, не цепляясь за власть.Нас миллионы — граждан желающих перемен. Мы можем объединиться — как это было, когда мы боролись против Декрета «о тунеядцах» или остановили строительство вредного завода в Бресте.Хотите перемен — приходите в команду!Честные выборы – это единственный путь к переменам в стране, который не приведет к опасным последствиям.

Приходите в Объединенную гражданскую партию, объединяйтесь вокруг идеи честных выборов и народного единого кандидата!



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