Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня интеллектуальная собственность является драйвером экономического развития, прежде всего, благодаря людям, бесконечно преданным своей профессии, отметила сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в церемонии вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности».

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«Сегодня интеллектуальная собственность является драйвером экономического развития, прежде всего, благодаря людям, бесконечно преданным своей профессии. Тем, кто все эти годы формировал правовые и экономические условия для эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности, учил и воспитывал новое поколение изобретателей, помогал защищать свои разработки и внедрять их в экономику, делая нашу страну еще лучше», — отметила глава Комитета СФ.

Л. Гумерова приняла участие в церемонии вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности»

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Л. Гумерова приняла участие в церемонии вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности»

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Л. Гумерова приняла участие в церемонии вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности»

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Л. Гумерова приняла участие в церемонии вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности»

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Сенатор сообщила, что в Совете Федерации создан и успешно работает Совет по вопросам интеллектуальной собственности. «Эта тема находится в центре постоянного внимания палаты», — пояснила она.

Тема защиты интеллектуальной собственности находится в центре постоянного внимания палаты

Лилия Гумерова вручила участникам церемонии общественную премию признания «Нортия». «Награды, которых вы удостоены, — это общественное признание ваших заслуг и вашего вклада в интеллектуальную собственность России», — сказала она.

Парламентарий обратила внимание на важность проводимого Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!» «Этот конкурс является уникальным. Совет Федерации поддерживает эту инициативу уже несколько лет. Конкурс не только позволяет школьникам получить знания в сфере интеллектуальной собственности, представить общественности и ведущим экспертам свои разработки, получить поддержку перспективных проектов, но и является международной коммуникационной площадкой для одаренных детей».

Л. Гумерова приняла участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура»

Сенатор также приняла участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура», которое провел губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета Дмитрий Азаров. В ходе мероприятия Лилия Гумерова отметила необходимость дополнительного финансирования детских театров.

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