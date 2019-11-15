Максим Жарновский: Путь к переменам – честные выборы

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Без свободных и честных выборов, реформы законодательства не решить и экономических проблем.

В этом убежден Максим Жарновский, член ОГП, кандидат в депутаты Палаты представителей по Горецкому избирательному округу № 82.

В разговоре с журналистом ucpb.org о жизни в Горках и регионе он отметил две тесно взаимосвязанные проблемы: отсутствие достойных рабочих мест как следствие проводимой экономической политики и сложившуюся в районе избирательную практику, которая исключает победу любого альтернативного кандидата.

– Так как мы находимся рядом с Россией, то, естественно, идет очень большой отток населения, – говорит Максим Жарновский. – А происходит это из-за отсутствия рабочих мест или малой оплаты труда. Решит эту проблему, соответственно, увеличение количества рабочих мест. А кто у нас в регионах создает рабочие места? Это малый и средний бизнес. И не обязательно строить какое-то большое градообразующее предприятие. Но сегодня малый и средний бизнес находится в экономически невыгодных условиях по сравнению с конкурирующими государственными предприятиями: по налоговой системе и т.д. Поэтому он не может нормально развиваться. В год открываются по сто-двести индивидуальных предпринимателей, которые, по статистике, буквально через четыре-пять месяцев закрываются. Таким образом движение есть, а роста нет. Но если создать экономическую систему, которая даст развитие малому и среднему бизнесу, то пусть будет сто человек, которые открылись, но каждый из них даст еще два-три-пять рабочих мест. Решение этой проблемы – изменение законодательства, налогового кодекса, которое реально поможет изменить ситуацию с отсутствием рабочих мест.

– Принятие законов – прерогатива депутатов парламента. И тут мы сталкиваемся с другой проблемой – депутатами-назначенцами, которые не заинтересованы в таких реформах. Да и не для этого их назначали. Изменить ситуацию мог бы приход новых грамотных и нацеленных на перемены людей. Но это возможно лишь в случае проведения честных и свободных выборов, чему всячески препятствуют власти. Какая из их схем работает у вас?

– Это подход, который практически исключает победу любого альтернативного кандидата. Из 32 тысяч жителей города и района около 9 тысяч студенты, которых уже с сегодняшнего дня гонят на досрочное голосование. Мы все знаем, чем заканчивается это досрочное голосование. Оно у нас может составить 30%. Практически на всех последних выборах, которые были в Горецком районе всегда побеждает только тот, кого выдвигает академия. Выбора как такового в Горках нет, а значит, нет и честных и справедливых выборов. Соответственно, не будет и перемен.

MIL OSI