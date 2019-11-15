Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на II Международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области выступил на II Международной сессии «Сотрудничество в Арктике», которая прошла в Мурманске.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом, ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области дипломаты из России, Швеции, Канады и Норвегии, деятели местного самоуправления Северной Норвегии и Финской Лапландии.

Константин Долгов

Константин Долгов отметил, что развитие Мурманской области осуществляется в строгом соответствии с приоритетами освоения Арктики, обозначенными как на национальном, так и на международном уровнях. В силу своих географических особенностей регион прочно интегрирован в международное сотрудничество. «Взаимодействие области с иностранными партнерами характеризуется разноформатностью, а многолетние связи –стабильностью», — сказал он.

Парламентарий отметил важность международного сотрудничества для региона. «Международные проекты реализуются в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия и способствуют социально-экономическому развитию региона, оказывают благоприятное влияние на инвестиционный климат. Повестка нашего взаимодействия с соседними регионами сохраняет актуальный и насыщенный характер. Реализованные проекты охватывают все направления — экономику, транспорт, логистику и дорожное хозяйство, туризм, охрану окружающей среды, аквакультуру и рыбопромышленный комплекс, занятость и вопросы развития коренных народов, социальное развитие, здравоохранение, образование, науку, культуру, повышение ядерной и радиационной безопасности».

Повышенный интерес к арктической тематике обусловлен, прежде всего, заботой об улучшении жизни людей

По его словам, сегодняшний повышенный интерес к арктической тематике обусловлен, прежде всего, заботой об улучшении жизни людей. «Для этого же будем выстраивать, в первую очередь, и международное взаимодействие».

II Международная сессия «Сотрудничество в Арктике»

Сенатор также принял участие в 12-й международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», на которой присутствовали эксперты в области нефтегазодобычи, представители крупных российских энергетических компаний, дипломаты из Норвегии, Финляндии, Канады, Республики Корея, а также представительства ЕС.

На форуме, помимо дискуссии о взаимовыгодном международном сотрудничестве в Арктике, особое внимание было уделено вопросу развития Мурманска. В частности, были озвучены планы по созданию новой транспортно-логистической и технологической инфраструктуры города, обеспечивающей поддержку перспективной добычи углеводородов на арктическом шельфе.

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