О. Мельниченко предложил собрать данные об общем количестве жилых объектов, не отвечающих требованиям сейсмоустойчивости

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ провел заседание «круглого стола» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел «круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах».

«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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Олег Мельниченко

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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«Круглый стол» на тему «Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах»

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Сенатор проинформировал, что мероприятие проводится во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга о подготовке предложений по обращению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. ИлюхинВладимир ИвановичГубернатор Камчатского края Речь идет о разработке комплекса мер по поддержке регионов, которые расположены в сейсмоопасных зонах, направленных на увеличение объемов строительства жилья взамен сейсмоопасного. Эта проблема имеет особую актуальность и для многих других регионов нашей страны, подчеркнул Олег Мельниченко.

По словам сенатора, реализация мероприятий по повышению сейсмической устойчивости жизненно важных объектов осуществляется с 2002 года. По информации Счетной палаты, всего за период 2002–2018 гг. на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов направлено порядка больше 41 млрд руб.

Ежегодная потребность в бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятия составляет, в среднем, 13,6 млрд руб.

Олег Мельниченко сообщил, что по информации Минстроя России, потребность в предоставлении субсидии из федерального бюджета, заявляемая ежегодно субъектами Федерации, значительно превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о федеральном бюджете. В соответствии с предложениями, направляемыми регионами, ежегодная потребность в бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятия составляет, в среднем, 13,6 млрд руб, пояснил он. При этом федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год предусматривается не более 3,8 млрд руб. для реализации мероприятия, уточнил законодатель.

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В этой связи глава профильного Комитета верхней палаты считает необходимым в проекте рекомендаций «круглого стола» предусмотреть предложения Правительству РФ при проектировании бюджета на 2021 г. увеличить ассигнования на реализацию мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации.

Кроме того, по просьбе регионов, рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о выработке комплекса дополнительных мер, направленных на оказание поддержки регионам в целях увеличения объема строительства сейсмоустойчивого жилья. «Безусловно, решение вопросов повышения устойчивости жилищного фонда в сейсмических районах зависит не только от увеличения финансирования по данному направлению. Для развития сейсмостойкого строительства необходимо внедрение современных технологий и материалов, повышение квалификации проектных и экспертных организаций», — заявил Олег Мельниченко.

Сенатор поддержал рекомендации Минстроя России обеспечить широкое внедрение современных технических решений в сфере повышения сейсмоустойчивости объектов и проработать совместно с Национальным объединением проектировщиков и изыскателей вопрос о введении дополнительных требований к уровню квалификации специалистов, занятых в сфере проектирования и экспертизы проектной документации объектов, строительство которых планируется в сейсмически опасных районах.

Также парламентарий ознакомил с информацией из 12 регионов – участников государственной программы и привел ряд примеров, свидетельствующих о положении дел на местах.

Олег Мельниченко считает важным провести полномасштабную работу по сбору данных об общем количестве жилых объектов, не отвечающих уровню сейсмоустойчивости на территории России, в том числе в разрезе по регионам, и определить общую финансовую потребность на реализацию мероприятий по существующих подобных объектов и строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения устойчивости зданий в районах, подверженных частым землетрясениям, и совершенствования нормативно-технических документов в сфере строительства сейсмостойких сооружений.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов, представители Счетной палаты Российской Федерации, МЧС России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных и экспертных организаций, застройщиков жилья.

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