Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#ОКП15.11.2019 10:07

Парить и работать

Невесомость — один из основных факторов космического полёта, однако её можно испытать, не покидая земной атмосферы. Для подготовки космонавтов к работе в условиях невесомости были созданы самолёты-лаборатории Ил-76МДК.

Достижение кратковременной невесомости, длительность которой составляет около 25 секунд, самолёт-лаборатория выполняет манёвр «Горка» на высотах примерно от 6 000 до 9 000 метров. Для «привыкания» к отсутствию гравитации необходимо минимум шесть испытательно-тренировочных полётов, исходя из опыта проведения таких тренировок. В условиях невесомости любая поверхность может являться полом или потолком, поэтому важно научиться ориентироваться в безопорном состоянии.

Данный вид подготовки состоит из трёх этапов. Сначала, на этапе общекосмической подготовки, кандидатам в космонавты прививаются первоначальные навыки ориентации тела в условиях невесомости, передвижения и выполнения типовых операций. Задачи от полёта к полёту усложняются. Второй этап проводится уже в группах специализации и состоит в поддержании и совершенствовании этих навыков. Третий этап проводится по необходимости для отработки задач предстоящего космического полёта.

Кандидаты в космонавты набора 2018 года впервые «познакомились» с невесомостью в июне этого года. Для группы общекосмической подготовки на этот год запланировано шесть полётов с воспроизведением режимов кратковременной невесомости. 13 ноября 2019 года кандидаты в космонавты выполнили очередные два полёта, в каждом из которых было по 10 режимов кратковременной невесомости.

В день полётов с участниками тренировки была проведена предполётная подготовка, включающая медицинский осмотр, инструктаж по мерам безопасности, постановку задач и инструктаж по аварийному покиданию самолёта. За каждым кандидатом в космонавты закреплён инструктор, который контролирует правильность действий обучаемого, обеспечивает необходимую безопасность при выполнении им упражнений. Врач, входящий в состав испытательно-тренировочной бригады, следит за самочувствием участников полета, при необходимости оказывает медицинскую помощь.

Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев отрабатывали навыки ориентации тела в условиях невесомости, передвижения с использованием элементов фиксации, осуществляли перелеты в различных направлениях, тренировались передавать массогабаритный груз. Эти навыки будущим покорителям космоса предстоит применить в реальной невесомости, например, при разгрузке грузовых кораблей, при перемещении и установке укладок с аппаратурой и оборудованием.

«Это были для нас 3-4 полёты на Ил-76МДК, поэтому навыки уже были, — рассказал Алексей Зубрицкий. — Буквально первые две „горки“ и ты вспомнил, как надо перемещаться. Уже есть представление, как происходит движение твоего тела в невесомости. Меньше делаешь хаотичных движений и больше целенаправленных. Конечно, переменная перегрузка сказывается хуже, чем если бы была более длительная невесомость. Здесь режим скоротечен, надо всё делать быстро и правильно, при этом не суетясь».

Четверо кандидатов в космонавты — Константин Борисов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий и Евгений Прокопьев — также приобрели опыт надевания и снятия скафандра «Сокол КВ-2» в условиях невесомости и передвижения в скафандре с использованием различных средств и элементов фиксации. Подобное действие и на земле не из лёгких, а в невесомости, где не на что опереться, и подавно. Особенно если учесть, что, например, на надевание скафандра отводится всего три режима кратковременной невесомости, то есть меньше полутора минут, но ребята и это успешно преодолевают.

«Поначалу было сложно, потому что самолёт начинает уходить из-под ног и возникает ощущение падения, — вспоминает о первых полётах на невесомость Евгений Прокопьев. — Начинаешь хвататься за поручни, стараешься как-то зафиксироваться. Но со временем начинаешь привыкать. Особенно нравится ощущение парения. Хотелось бы повторить его на станции (улыбается)».

Начальник отдела ЦПК Анатолий Забрусков отметил, что программа полётов выполнена кандидатами в космонавты в полном объёме и с высоким качеством. Ребята уложились в нормативы, чувствовали себя нормально. На следующей неделе им предстоят ещё два полёта на невесомость на борту самолёта-лаборатории, во время которых надевать скафандры будут Александр Горбунов, Сергей Микаев, Кирилл Песков и Олег Платонов, а их товарищи по группе общекосмической подготовки продолжат закреплять полученные ранее навыки по выполнению операторской деятельности.

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