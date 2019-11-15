Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в заседании Ассоциации в Вологде.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

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Мероприятие, посвященное 25-летию создания Ассоциации, прошло в Законодательном Собрании Вологодской области.

По словам Юрия Воробьева, минувшие годы показали, насколько значима деятельность парламентариев по совершенствованию законодательства страны. «Совместная работа в Ассоциации позволяет обмениваться опытом, решать общие вопросы, контролировать реализацию национальных проектов. Всё это создает условия для их успешной реализации в рамках всей страны».

Сенатор подчеркнул важность развития молодёжного парламентаризма. «Сегодня молодёжные парламентские структуры действуют при всех законодательных органах, входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России. За время своей работы они предложили десятки, если не сотни, важных законодательных инициатив. Многие из них нашли отражение в региональных правовых актах», — сказал Юрий Воробьев. Парламентарий также выдвинул идею о создании молодёжного объединения при ПАСЗР.

«У парламентариев появилась возможность обменяться опытом, совместно обсудить различные проекты. За 25 лет ПАСЗР доказала, что это действенный и эффективный институт, полезный для всего Северо-Западного региона», — отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко. ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области

Сегодня молодёжные парламентские структуры действуют при всех законодательных органах, входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся реновации жилья, дополнительных гарантий по поддержке детей-сирот, мер по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, выдачи виз иностранным гражданам, развития туризма.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 г. по инициативе вологодских депутатов. Соучредителями ПАСЗР выступили 11 субъектов Федерации.

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