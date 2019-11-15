Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#ДЗЗ15.11.2019 15:40

Потребности и пути совершенствования российских технологий ДЗЗ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провел традиционное выездное заседание Всероссийской открытой ежегодной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Ключевой темой мероприятия в этом году стало обсуждение направлений развития российской системы дистанционного зондирования Земли из космоса и подходы к реализации проекта «Цифровая Земля».

17-я конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» проводится в Москве 11-15 ноября 2019 года Институтом космических исследований РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Госкорпорации «Роскосмос».

Участие в мероприятии, которое прошло 15 ноября в Научном центре оперативного мониторинга Земли РКС, приняли ученые и специалисты организаций ракетно-космической отрасли, академических институтов и вузов: Госкорпорации «Роскосмос», ЦНИИмаш, НИИ ТП, ИСС имени академика М.Ф. Решетнева, РКЦ «Прогресс», Роскартографии, Инновационного центра «Сколково», ВШЭ, МИИГАиК, МФТИ и других. Участники заседания обсудили пути повышения качества предоставляемых потребителям данных дистанционного зондирования Земли, новейших продуктов и сервисов на их основе.

Специалисты РКС представили отраслевому сообществу результаты внедрения технологий дистанционного зондирования Земли в цифровую экономику России, провели научно-технические дискуссии о проблемных вопросах развития российской космической системы ДЗЗ.

Внедряемые РКС инфраструктурные решения на основе использования современных космических навигационно-временных, геодезических и гидрометеорологических технологий, а также технологий связи, управления, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли будут обеспечивать функционирование создаваемых в регионах цифровых правительств и их федеральной интеграции.

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