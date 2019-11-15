По постановлению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики оштрафовано юридическое лицо, в интересах которого дана взятка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что представитель одной из коммерческих организаций республики действуя от имени и в интересах организации, передал должностным лицам энергоснабжающей организации взятку в виде денег в размере 635 тысяч рублей за уменьшение платы за потребленную электроэнергию.

По данному факту прокурором республики возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировым судьей судебного участка № 16 г. Нальчика юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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