При поддержке ООО «Газпром переработка Благовещенск» запущен интерактивный проект для школьников «Безопасность и Я»

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Новости проектов и регионов

15 ноября 2019, 16:00

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15 ноября в городе Свободном стартовал цикл интерактивных лекций для школьников «Безопасность и Я». Это занятия, на которых детей учат избегать угроз и травм в повседневной жизни, быстро и грамотно реагировать на неожиданные опасные ситуации, анализировать риски, с которыми могут столкнуться ребята. Социально-просветительский проект подготовлен по инициативе ООО «Газпром переработка Благовещенск» (заказчик и инвестор строительства Амурского ГПЗ), общественного объединения Молодежный центр досуга «Визит» при поддержке Администрации Свободного. В ходе занятий профессионалы в понятной для детей форме рассказывают о важных и серьезных вещах: рисках при падении, попадании в воду или горящее здание, отравлениях, укусах насекомых и животных, а также других случаях, в которых можно получить травму, ожог или обморожение.

«Часто жизнь и здоровье ребенка зависит от того, насколько он готов к неожиданной ситуации. Ребята узнали о том, кого не любят собаки, почему нельзя гулять по лесу в шерстяной кофте, как определить по какому льду можно пройти и другие полезные вещи, — пояснила сотрудник ООО „Газпром переработка Благовещенск“, модератор проекта Ксения Чудакова. — Мы объясняем, зачем нужно наизусть знать номера телефонов родителей, как уберечься от падения на улице и не получить перелом, почему в кинотеатре и других зданиях нужно запоминать расположение табличек „Запасный выход“, чтобы в случае опасной ситуации можно было быстро выбраться наружу».

Каждая тема подкреплялась игрой — викториной и сценарием для фильма, импровизированная съемка которого происходила прямо на уроке. Все дети получили памятки с правилами безопасности, светоотражающие стикеры и тематические книжные закладки.

«Дети слушали, как завороженные, узнали много нового, повторили то, что уже знали, — поделилась впечатлениями классный руководитель 4 „В“ класса школы № 2 Татьяна Новохатская. — Считаю, что эти интерактивные лекции очень нужны для детей. На таких уроках жизни полезно побывать и взрослым».

Подобные занятия в рамках цикла интерактивных лекций для школьников «Безопасность и Я», направленные на формирование риск-ориентированного мышления, будут проходить на разных образовательных и досуговых площадках города Свободного и Свободненского района.

«Мы планируем привлекать к занятиям не только профессионалов Амурского ГПЗ, которые помогли нам разработать и запустить проект. Будем приглашать представителей медицинских учреждений, пожарных и других специализированных служб. Дети искренне откликаются и участвуют в занятиях», — поделилась планами руководитель МЦД «Визит» Галина Ткаченко.

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

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