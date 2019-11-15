Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Протон-М15.11.2019 09:00

Программа повышения надёжности пусков «Протон-М»

Делегация ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в Международном форуме «Дни космоса в Казахстане: Байконур — колыбель мировой космонавтики — 2019», который проходил 12 и 13 ноября в г. Нур-Султане Республики Казахстан.

Важным аспектом форума стало обсуждение вопросов использования комплекса «Байконур» для международного сотрудничества и развития новых космических технологий. Заместитель генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов выступил на панельной сессии форума с докладом об обеспечении надёжности и экологичности космического ракетного комплекса «Протон-М» при пусках с космодрома Байконур.

Он отметил, что востребованность «Протона» для решения государственных задач и на мировом рынке коммерческих услуг повлияла на проведение модернизации космического комплекса для поддержания конкурентного уровня.

«Для снижения аварийности пусков, улучшения экологических характеристик и повышения энергетических возможностей ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубокой модернизации. Под руководством Госкорпорации «Роскосмос» разработаны и реализуются «Программа поддержания надёжности ракеты-носителя «Протон-М» и «Программа поддержания надёжности разгонного блока «Бриз-М», а также разработаны и реализованы собственные программы и инициативы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по повышению качества и надёжности изготавливаемой продукции. С момента последней аварии в мае 2015 года и по настоящее время произведено подряд 18 безаварийных пусков ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в тезисах доклада.

Андрей Панкратов рассказал участникам форума, что внедрение цифровых систем управления и разработанных методик, алгоритмов и программ позволило практически в два раза снизить уровень воздействия на окружающую среду ракетой-носителем «Протон-М» по сравнению с прототипом ракеты-носителя «Протон-К». Результаты мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду на протяжении многолетних исследований соответствуют расчётному уровню негативного воздействия, установленному в материалах ОВОС, и подтверждены данными мониторинга качества окружающей среды в период проведения пусковых работ.

В заключение выступления было отмечено, что продолжение эксплуатации ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме Байконур с использованием трасс полёта с наклонениями для перспективных программ позволит сохранить и эффективно использовать научно-технический, производственный и социально-культурный потенциал и инфраструктуру комплекса «Байконур».

Эксплуатация космического ракетного комплекса «Протон» на космодроме Байконур началась в 1965 году. По настоящее время произведено 422 пуска ракеты-носителя «Протон» в разных ее конфигурациях. Основной конфигурацией для запусков федеральных и коммерческих полезных нагрузок является ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

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