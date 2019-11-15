Сведения об ответственном актуарии Калинине Н.Н. исключены из единого реестра ответственных актуариев (15.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Сведения об ответственном актуарии Калинине Н.Н. исключены из единого реестра ответственных актуариев

Банк России 14 ноября 2019 года принял решение исключить сведения о Калинине Николае Николаевиче из единого реестра ответственных актуариев (регистрационный номер записи о внесении сведений в единый реестр ответственных актуариев 65).

Ходатайство об отмене аттестации ответственного актуария Калинина Н.Н. поступило от саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация Гильдия актуариев» в связи с выявленными СРО актуариев нарушениями Калининым Н.Н. требований пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и федеральных стандартов актуарной деятельности в части проведения и раскрытия результатов контрольных процедур по проверке полноты и достоверности данных, которые привели к искажению выводов в отношении достаточности сформированных страховой организацией обязательств.

Банком России была установлена систематичность указанных нарушений Калининым Н.Н.

Основанием исключения являются пункты 2 и 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».

15 ноября 2019 года

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