С. Митин: У судостроительных заводов Дальнего Востока высокий потенциал

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы побывали с рабочей поездкой в Приморском и Хабаровском краях.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Елена Грешнякова ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края и вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов побывали с рабочей поездкой в Приморском и Хабаровском краях.

Сергей Митин, Елена Грешнякова и вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов посетили судостроительные верфи и заводы Хабаровского и Приморского краев

Как сообщил Сергей Митин, поездка была организована по поручению Председателя Совета Федерации. Основная цель — оценка потенциала строительства судов рыбопромыслового флота, прежде всего, для предприятий, получивших крабовые квоты по итогам аукционов.

Законодатели посетили судостроительные верфи и заводы Хабаровского и Приморского краев — ОА «Хабаровский СЗ» г. Хабаровск, АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и АО «Восточная верфь» г. Владивосток, ООО «Ливадийский РСЗ» г. Находка и ПАО «Славянский СРЗ» г. Славянка.

Сергей Митин, Елена Грешнякова и вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов посетили судостроительные верфи и заводы Хабаровского и Приморского краев

В ходе рабочей поездки сенаторы провели встречи с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, ФургалСергей ИвановичГубернатор Хабаровского края представителями администрации и правительства Приморского края, представителями судостроительных предприятий и рыбацкого сообщества. Обсуждались актуальные вопросы развития отрасли, меры государственной поддержки строительства рыбопромыслового флота, вопросы налоговой нагрузки на рыбопромысловые компании и рыболовецкие колхозы (артели).

Сергей Митин отметил высокий потенциал судостроительных заводов Приморского и Хабаровского краев. «Предприятия, с учетом их социальной значимости и статуса градообразующих, могут стать драйверами развития регионов. В то же время есть определенные проблемы, которые, прежде всего, связаны с отсутствием заказов на строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях более тридцати лет».

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