С. Михайлов: Число бюджетных мест в вузах по сельскохозяйственным специальностям должно быть увеличено

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Попечительского совета Забайкальского аграрного института.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в ходе поездки в регион принял участие в работе Попечительского совета Забайкальского аграрного института.

На мероприятии обсуждался, в частности, вопрос нехватки бюджетных мест в вузах по аграрным профессиям. По словам сенатора, эта проблема находится на постоянном контроле Комитета СФ.

«Число бюджетных мест по направлению сельскохозяйственной отрасли должно быть увеличено, особенно для детей, проживающих в сельской местности. Это связано с развитием агрошкол в регионах, в частности, сельскохозяйственных», — отметил парламентарий, добавив, что тема актуальна и для Забайкалья.

Сергей Михайлов подчеркнул важность развития сотрудничества средних профессиональных и высших учебных заведений с представителями бизнеса. Как считает сенатор, участие бизнес-структур в подготовке будущих специалистов особенно полезно при организации практических занятий, оттачивании профессиональных навыков у студентов.

Необходимо популяризовать аграрные профессии, вести системную работу совместно с министерствами образования, сельского хозяйства региона и представителями среднего профессионального и высшего образования

«Забайкальский аграрный институт является примером такого сотрудничества. В учебном учреждении ведется активная работа с одной из крупных производственных компаний в этом направлении. Уверен, за таким сотрудничеством — будущее и перспектива развития, в том числе, всего агробизнеса Забайкальского края», — сказал парламентарий.

По словам Сергея Михайлова, необходимо популяризовать аграрные профессии, вести системную работу совместно с министерствами образования, сельского хозяйства региона и представителями среднего профессионального и высшего образования. «Сельскохозяйственные профессии должны быть востребованными и престижными».

Участники Попечительского совета также обсудили развитие материально-технической базы Института, создание многопрофильного сервисного центра сельхозмашин и оборудования, повышение уровня квалификации преподавателей.

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