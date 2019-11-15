Т. Кусайко: Сферу действия закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» нужно расширить на все медицинские организации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала соавтором законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Сенатор сообщила, что документ направлен на устранение противоречий в действующем законодательстве, касающемся вакцинопрофилактики.

Документ направлен на устранение противоречий в действующем законодательстве, касающемся вакцинопрофилактики

Парламентарий пояснила, что в настоящее время все права и обязанности по реализации государственной политики в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России, возложены исключительно на медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.

«При этом осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования имеют право организации любой предусмотренной законодательством организационно-правовой формы, включенные в соответствующий реестр», — сказала Татьяна Кусайко.

Сенатор добавила, что документ предусматривает расширение сферы действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Это касается, в том числе, проведения вакцинации населения.

Среди авторов законопроекта – первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области а также группа депутатов Государственной Думы.

MIL OSI